E.Romagna: Zingaretti, 'fermiamo deriva violenta Salvini'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Non c'è maggiore violenza che prendere in giro una persona per quello che è o che esprime. Dietro i falsi sorrisi e le bevute in compagnia riemerge un'anima violenta che ha come radice l'odio e l'intolleranza. Fermeremo questa deriva. A Sergio mando un abbraccio forte, da parte di tutti i democratici". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb dopo le le parole rivolte da Matteo Salvini, durante un comizio, a un ragazzo dislessico.