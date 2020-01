Rifiuti: Uil Palermo, 'Subito confronto con Ars e governo, pronti a mobilitazione'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "Chiediamo risposte concrete e soluzioni immediate per fronteggiare l’emergenza rifiuti e per tutelare cittadini e lavoratori, in caso contrario siamo pronti alla mobilitazione". Così Piero Caleca, segretario della Uil Trasporti di Palermo.

"Avevamo lanciato già l’allarme lo scorso ottobre ma nulla sino ad oggi è stato fatto - aggiunge - Abbiamo assistito solo a sterili polemiche ed a un continuo scaricabarile tra Regione, Comune e Rap. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ogni giorno la città è invasa dall'immondizia e il sistema di raccolta è oramai al collasso. Per questo chiediamo subito un confronto con la commissione Bilancio dell’Ars e il governo regionale. E' necessario accertare, senza ulteriori ambiguità, come stanno le cose e sbloccare una situazione già diventata drammatica".