Prescrizione: Businarolo, 'scelta Iv sia valutata in sedi appropriate' (2)

(Adnkronos) - Ricordo che la proposta del ministro Bonafede, trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura il 16 dicembre 2019, e in attesa del parere dell’organo di autogoverno della magistratura, prevede l'assegnazione di 402 nuove unità per rafforzare uffici giudiziari di primo grado e secondo grado, sorveglianza e minorile. Di questi 402 nuovi magistrati, 117 sono destinati a potenziare le Corti d'appello. Nello scorso aprile erano già stati assegnati altri 70 magistrati alla Corte di Cassazione. Il lavoro per aumentare l'organico della magistratura in tutti gli uffici giudiziari del territorio italiano prosegue senza sosta”.