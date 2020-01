Mafia: arresti Messina, Musumeci 'pene esemplari specie per dipendenti pubblici'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "Esprimo vivo apprezzamento alle forze dell’ordine e alla magistratura per avere impedito in Sicilia una nuova truffa sui Fondi europei. Credo di poter anche interpretare il sentimento di gratitudine di migliaia di onesti agricoltori per i quali le risorse comunitarie costituiscono prezioso ossigeno. Tutti speriamo che, accertati i responsabili, siano inflitte pene esemplari, ancora più dure se si tratta di dipendenti pubblici". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci commenta l'operazione dei Ros e della Guardia di finanza che questa mattina ha portato all'arresto di 94 persone, tra esponenti della mafia dei Nebrodi e colletti bianchi.