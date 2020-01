Governo: Conte domani ad Algeri

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, domani sarà ad Algeri. Alle 11.30 il premier è atteso al Palazzo del Governo per un incontro con il Primo ministro della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelaziz Djerad, a seguire ci saranno dichiarazioni congiunte alla stampa. Alle ore 14 Conte sarà a Palazzo El Mouradia, sede della Presidenza della Repubblica, per un incontro con il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Infine alle 15 è in programma una visita all'ambasciata italiana.