Farmaci: Carnevali (Pd), 'Magrini ad Aifa nomina di prestigio'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Con la nomina di Nicola Magrini a Direttore Generale l’Aifa acquisisce un profilo di prestigio, per la sua esperienza ventennale, in Italia e all’estero, e la sua competenza nel campo farmaceutico". Lo dichiara Elena Carnevali, Capogruppo Pd in commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera.

"Questa designazione si aggiunge a quella, di altrettanto valore, del Presidente Mantoan dello scorso ottobre e completa il quadro dirigenziale di vertice dell’Agenzia. Adesso serve un impegno per riorganizzare la struttura, valorizzando anche le competenze interne ed una volontà condivisa per il rilancio dell’attività di Aifa, un’istituzione fondamentale per i pazienti e per l’intero sistema farmaceutico, che è un asset strategico del nostro Paese. Auguri di buon lavoro al dottor Magrini, il cui contributo di conoscenza, ricerca e innovazione sarà cruciale per affrontare le sfide future nella difesa e promozione alla salute".