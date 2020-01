E. Romagna: Gualtieri, 'una delle regioni meglio amministrate d'Europa'

ROma, 15 gen. (Adnkronos) - "Oggi in Emilia Romagna, una delle regioni meglio amministrate d'Europa, per sostenere la conferma di Stefano Bonaccini e visitare aziende di diversi ambiti. Preziosi confronti sulle misure in manovra 2020 e su come coniugare sviluppo e transizione verso nuovi modelli sostenibili". Così in un tweet il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.