Clima: Omm, con attuale percorso emissioni Co2 verso +3 a +5 gradi entro fine secolo

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La temperatura globale media è cresciuta di 1,1 gradi celsius dall'era preindustriale e il contenuto di calore degli oceani è a livelli record. Sul percorso attuale delle emissioni di Co2 stiamo andando verso un aumento delle temperatura da 3 a 5 gradi celsius entro la fine del secolo". Così in una nota il segretario dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) dell'Onu, Petteri Taalas.

Il 2020, aggiunge, "è iniziato da dove il 2019 si è interrotto, con eventi meteorologici e climatici di grande impatto. L'Australia ha registrato il suo anno più caldo e secco in assoluto nel 2019, ponendo le basi per gli enormi incendi boschivi che sono stati così devastanti per le persone e le proprietà, la fauna selvatica, gli ecosistemi e l'ambiente".

Sfortunatamente, sottolinea Taalas, "prevediamo un clima molto estremo per tutto il 2020 e per i prossimi decenni, alimentato da livelli record di gas serra che intrappolano il calore nell'atmosfera".