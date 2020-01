Smog: a Milano 'situazione allarmante', scattano da domani misure secondo livello

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Partono in anticipo, già da domani, le misure di secondo livello a Milano per l'emergenza smog. "Siamo in emergenza smog e la sequenza di superamenti dei livelli limite di Pm10 nell'aria è allarmante", afferma Marco Granelli, assessore alla Mobilità. Da otto giorni consecutivi si registrano valori medi di Pm10 sopra i limiti. Un trend che già seguiva una sequenza negativa, con uno superamento delle soglie in sette degli otto giorni precedenti

Per questo, il Comune ha deciso di anticipare di due giorni le misure del protocollo aria della Regione Lombardia, di solito attive dal decimo giorno di sforamento, che si aggiungono alle misure già in vigore e soprattutto ad Area B. "In questa fase è necessario fare ancora di più". Le previsioni Arpa sono ancora favorevoli all'accumulo degli inquinanti: con l'ordinanza del Comune da domani, mercoledì 15 gennaio, è previsto, lo stop dei veicoli trasporto persone fino a Euro 4 e trasporto merci (veicoli commerciali) fino a Euro 3 dalle 8.30 alle 18.30 anche sabato, domenica e festivi e trasporto merci (veicoli commerciali) Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì alla domenica, festivi inclusi.

Inoltre l'ordinanza prevede il divieto di utilizzo di "generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa", ovvero stufe e stufette, con prestazioni energetiche e ambientali che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.