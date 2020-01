Sanità: nuovi laboratori di Cardiologia al Giglio di Cefalù (3)

(Adnkronos) - La Cardiologia di Cefalù - 20 posti letto di cui uno in day hospital e quattro in Utic - è la prima in Sicilia per tempestività di intervento sia nell’infarto miocardico acuto sia in una forma particolare di infarto detto Stemi (dato Report Dasoe). Tratta, ogni anno, una media di 250 infarti di cui 100-120 Stemi, effettua circa 800 coronografie e 450 angioplastiche coronariche, impianta 300 device/anno tra pacemaker e defibrillatori, esegue circa 100 ablazioni. Sono invece 10 mila le prestazioni ambulatoriali l’anno, 1100 ricoveri in regime ordinario con un tasso di occupazione dei posti letto maggiore del 100 percento e un peso medio di 1,84.