Puglia: polo 'anti' Emiliano, ok Calenda e +Europa a Renzi su candidato alternativo**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Carlo Calenda con Azione e Più Europa condividono la decisione di Matteo Renzi che ha annunciato la presentazione in Puglia di un candidato alternativo a Michele Emiliano. Il leader di Italia Viva ne ha parlato in tv, a L'Aria che Tira su La7. A stretto giro, via social, sono arriva il sostegno di Calenda e Benedetto Della Vedova.

"Bene Matteo Renzi. Troviamo un candidato da sostenere insieme in Puglia contro Emiliano e il centrodestra anche con Più Europa. Adelante", scrive Calenda. Un tweet che viene condiviso dal segretario di Più Europa, Della Vedova: "Concordo con Carlo Calenda che concorda con Matteo Renzi: in Puglia - e non solo - alternativa a sovranisti e populisti", scrive su twitter.