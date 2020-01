Prescrizione: Costa, 'nuovo Pd? totale adesione a tesi Bonafede'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “L’innovativo corso del 'nuovo' Pd si inaugura sulla giustizia, con l’adesione totale alle tesi di Bonafede sulla prescrizione. Il Pd non ha una linea autonoma sulla giustizia, ma si adagia su quella di Davigo e dei 5 Stelle. Non c’era bisogno di stare due giorni in un’abbazia per partorire queste grandi novità”. Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato e responsabile dipartimento Giustizia di Forza Italia.