Palermo: operazione carabinieri allo Zen, Orlando 'indispensabile per cambiamento'

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - "Un sentito ringraziamento ai carabinieri per l'operazione di contrasto dell'illegalità effettuata oggi nella zona nord della città che ha portato anche all'arresto di due persone condannate per tentato omicidio. L'azione di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità è indispensabile per dare forza e credibilità a quel percorso di cambiamento culturale che anche allo Zen sta cambiando comportamenti e relazioni". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Non a caso - ha aggiunto - durante le recenti feste di inizio anno, ho voluto incontrare quei cittadini che con il gesto dello 'inchino' alla caserma dei carabinieri hanno dato un segnale importantissimo non solo al quartiere ma a tutta la città, segnando un punto di svolta nei rapporti fra forze dell'ordine e cittadini".