Migranti: Grasso su Gregoretti, 'oggi vedremo se Gasparri imparziale'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Sul caso Gregoretti "oggi vedremo" se il presidente della Giunta delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri "è imparziale o meno". A dirlo è il senatore Pietro Grasso (Leu), segretario della giunta di Palazzo Madama.

"Le richieste della maggioranza di modifica del Calendario e di ulteriore istruttoria sono intervenute mercoledì scorso, per adeguarsi alla unanime decisione dei capigruppo in merito al rinvio a dopo le elezioni regionali dei lavori di tutte le commissioni, in modo da poter dare pari dignità alle prerogative di tutti i senatori - ricorda Grasso - Sull’istanza della maggioranza il presidente Gasparri avrebbe dovuto convocare immediatamente, o comunque ben prima della partenza di lunedì, l’ufficio di presidenza per decidere sul calendario e successivamente la Giunta nel caso di mancata unanimità. Così pure per decidere sulle numerose istanze di integrazione istruttoria avanzate da tutti i gruppi di maggioranza e una addirittura dall’opposizione".

"Si è atteso invece che passassero i giorni - accusa l'esponente di Leu - e oggi i numeri e la rappresentanza, insostituibile con altro componente per regolamento della Giunta , di un gruppo in ufficio di Presidenza risulterebbe viziata per assenze dovute a motivi istituzionali".