M5S: Toninelli, 'Di Maio risorsa straordinaria'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Luigi è la persona che più ha inciso sull'approvazione dei nostri provvedimento. Luigi è una risorsa straordinaria per M5S. Ma scusate, un leader che realizza quello che ha promesso in campagna elettorale sarebbe in crisi, mentre uno che è scappato dalle responsabilità" ovvero Matteo Salvini "aumenta nei consensi?". Lo dice Danilo Toninelli a L'Aria che Tira su La7.