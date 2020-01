Libia: Conte, 'importante che ci sia cessate il fuoco sostanziale'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Il fatto che non si sia sottoscritto un accordo per il cessate il fuoco, che la componente di Haftar non l'abbia sottoscritta, non deve distrarci: l'importante è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale e si possa indirizzare tutto questo processo a una soluzione politica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.