Italia Viva: prima assemblea nazionale a Roma 1 e 2 febbraio

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Si terrà a Roma la prima assemblea di Italia Viva convocata per l'1 e 2 febbraio. Si legge nella newsletter di Iv postata sui social del coordinatore Ettore Rosato. "Per portare avanti le nostre idee servono energia e anche un po’ di sana organizzazione. Sabato 1 e domenica 2 febbraio ci incontreremo a Roma per la prima Assemblea nazionale di Italia Viva", si legge.