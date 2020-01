Fisco: Furlan, 'no proposte a scatola chiusa, serve confronto vero'**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Leggiamo annunci con dovizia di particolari sulla stampa: ma un confronto corretto con Cgil Cisl e Uil deve avvenire su idee, ipotesi e proposte serie, altrimenti è un’altra cosa. No, dunque a proposte a scatola chiusa che questo non è lo stile del confronto che ci attendiamo". E il segretario generale Cisl, Annamaria Furlan, a spiegare quale siano le aspettative dei sindacati rispetto ai prossimi due incontri in calendario con il governo, quello sul taglio del cuneo fiscale e quello sulla previdenza nel corso della conferenza stampa al termine delle segreterie unitarie.