E.Romagna: Salvini, 'Pd pensa a migranti e dimentica case popolari italiani'

Roma, 14 geb. (Adnkronos) - “Più di 4mila case popolari indisponibili perché in perenne manutenzione in tutta l’Emilia-Romagna, ma il Pd di Bonaccini si preoccupa di destinare agli immigrati i beni confiscati alle mafie. La Lega preferisce pensare alle migliaia di emiliano-romagnoli rimasti senza un tetto per la distrazione della giunta Bonaccini: sono più di 1.400 le case popolari in perenne manutenzione in provincia di Bologna, più di 200 in provincia di Modena, più di 450 di provincia di Reggio Emilia. E solo ora, in campagna elettorale, il Pd di Bonaccini scopre il problema e promette interventi”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.