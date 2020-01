Dazi: Boscaini (Masi), 'prezzo vino in Usa rischia di raddoppiare, serve buon senso'

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - I dazi decisi dagli Stati Uniti "hanno già determinato i primi effetti e gli aumenti sui vini francesi e spagnoli danno evidenza degli incrementi dei prezzi quantificabili tra il 10 e il 35%, una differenza dovuta in gran parte all'assorbimento della maggiore tassa da parte di produttori o importatori. Il quadro è oltremodo preoccupante perché aumenti maggiori al 35% non potrebbero essere assorbiti e in caso di dazi al 100%, come si prospetta, i prezzi delle bottiglie raddoppierebbero". Lo afferma Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola e Federvini, in vista dei nuovi dazi statunitensi sull'agroalimentare europeo.

"E' doveroso sottolineare che le ripercussioni di tale situazione danneggerebbero non solo i produttori, ma tutta la filiera del vino Usa considerando che, fatto 100 l’aumento delle bottiglie di vino determinato dai potenziali dazi, solo il 25% compete al produttore italiano mentre il restante 75% agli Stati Uniti per costi dovuti a tasse, servizi distributivi e logistica", sottolinea Boscaini. Tra gli operatori americani, secondo il presidente di Masi Agricola e Federvini, "c’è forte preoccupazione perché molti di loro, specializzati nella distribuzione di vini europei, temono proprio per la sopravvivenza delle loro stesse aziende: si stima infatti che tali aumenti dei prezzi possano spingere i consumatori all'acquisto di bevande alternative, creando disaffezioni al prodotto vino, e tempi lunghi per un eventuale recupero delle abitudini di consumo".

Intanto, conclude Boscaini, "è già iniziata la corsa alla scorta di vini provenienti dall’Europa, che sta anche mettendo in difficoltà i centri di logistica sia a Est sia a Ovest degli Stati Uniti, con conseguenze anche di stoccaggio per i container in mare. Ci auguriamo che a prevalere sia dunque la prudenza e il buon senso".