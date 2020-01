Clima: Pd, 'da Ue spinta per transizione ecologica' (2)

(Adnkronos) - "E’ una scelta che impegna l'Italia e le forze che oggi sono al governo, a partire dall'Ilva di Taranto: grazie alle risorse del fondo per la transizione equa abbiamo l'opportunità di trasformare il destino di quell'area, lavorando per creare il primo polo europeo di produzione dell'acciaio decarbonizzato e per restituire a quella città e a quel territorio un futuro di sviluppo e di lavoro".