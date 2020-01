Cdp: finanzia crescita in Cina di EuroGroup Laminations

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Ammonta a circa 80 milioni di Renmimbi, equivalenti a 10 milioni di euro, il quarto finanziamento in valuta locale concesso da Cdp utilizzando la liquidità proveniente dall’emissione del 'Panda Bond'. La linea di credito, si legge in una nota, è stata accordata in favore di Euro-Misi Laminations Jiaxing Co., Ltd. (Euro-Misi), società che opera nel mercato cinese, consociata del gruppo italiano EuroGroup Laminations, fra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di statori e rotori, componenti fondamentali di motori elettrici e generatori, con un fatturato superiore ai 410 milioni di euro e circa 2 mila dipendenti.

Le risorse saranno destinate a supportare la crescita di EuroGroup Laminations in Cina e a sostenere gli investimenti in nuovi impianti e macchinari ad alta tecnologia finalizzati alla produzione di componenti per veicoli elettrici nel mercato cinese.

Il finanziamento è stato interamente concesso da Cdp a valere sulla provvista dell’emissione inaugurale del “Panda Bond” da 1 miliardo di Renminbi, conclusa con successo lo scorso 31 luglio. Cdp è il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto Nazionale di Promozione europeo, a effettuare un’emissione obbligazionaria in Cina in valuta locale rivolta a supportare imprese italiane già attive o interessate a operare sul mercato cinese.