Caso Saguto: pm, 'Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all'antimafia'/Adnkronos (7)

(Adnkronos) - All’interno ci sarebbero i nomi che le avrebbero suggerito "magistrati e avvocati" per le nomine di amministrazioni giudiziarie. Poi Saguto critica aspramente il modo in cui la Guardia di Finanza ha condotto l’inchiesta che ha portato al processo che sta giungendo a termine, dopo oltre 60 udienze. “Mi sono sempre chiesta come mai hanno fatto il decreto di perquisizione solo un mese dopo la presunta dazione di denaro di Cappellano Seminara e l'hanno eseguita un altro mese dopo- dice facendo riferimento all’accusa secondo cui avrebbe ricevuto 20 mila euro dall’amministratore giudiziario Cappellano Seminara-Si sono presentati a casa dei miei anziani genitori vestiti tutti di nero come se dovessero prendere Matteo Messina Denaro. Hanno buttato a terra persino il libretto delle preghiere di mia madre”. "Hanno preso a mia madre 24,50 euro dal borsellino, ritenuto magari provento di riciclaggio...", dice ancora in aula. "I miei genitori hanno anche offerto il caffè e o the. E i finanzieri hanno preso pure i soldi dei due badanti".