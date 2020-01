Sport: Miceli e Contrafatto vincono i premi dell'Anno dell'Ussi

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - Martina Miceli, allenatrice di pallanuoto che ha vinto tutto con l’Ekipe Orizzonte Catania, Monica Contrafatto, argento nei 100 metri ai mondiali paralimpici di atletica leggera a Dubai, e la squadra di calcio del Trapani, per la promozione in Serie B, sono i vincitori dei premi dell’Anno dell’Ussi nella categoria per le imprese sportive intitolata al ricordo di Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport. Nino Vaccarella, Totò Antibo, Giuseppe Gibilisco, Vincenzo Nibali, la pallanuoto e la scherma siciliana, invece, sono i sei vincitori dell’Ussi d’Oro, categoria di premi che celebrerà i sessant’anni dei Premi dell’Anno dell’Ussi. La cerimonia di consegna si terrà oggi alle 19 al teatro Santa Cecilia a Palermo. A condurre la cerimonia Salvo La Rosa.