Rifiuti: extra costi Rap per conferimento fuori Palermo, Fit Cisl 'pronti a mobilitazione' (2)

(Adnkronos) - Costi extra, generati dalla saturazione della VI vasca di Bellolampo e dalla mancata realizzazione della settima da parte della Regione, e a cui la Rap deve fare fronte. "Regione e Comune hanno disatteso gli impegni assunti - prosegue Giordano - e per onorare questi costi aggiuntivi la Rap si è ritrovata in ritardo con il pagamento dei contributi da lavoro, avviando la rateizzazione verso l’Inps. Inoltre ha registrato l’incremento del proprio debito nei confronti dei fornitori e dei manutentori dei mezzi, con ripercussioni evidenti sulla qualità del servizio che già risente della carenza di personale".

Proprio sul tema del personale, il segretario della Fit Cisl intende fare chiarezza. "Nel 2013 i lavoratori Rap erano 2500, oggi sono 1790 e se l’azienda ha formalizzato la necessità di assumere più di 200 lavoratori tra operatori ed autisti, il Comune ha invece rappresentato le sue esigenze in una logica di aziende partecipate. Sia chiaro a tutti - sottolinea - che incrementare il costo del lavoro senza prima mettere in equilibrio finanziario la società, proprio con riferimento agli extra costi dei conferimenti in discarica, sarebbe schizofrenico".