Migranti: morte giovane tunisino in centro rimpatri Caltanissetta, disposta autopsia

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - La Procura di Caltanissetta ha disposto l'autopsia sul cadavere del giovane tunisino trovato morto ieri mattina nel Centro per i rimpatri di Pian del Lago a Caltanissetta. I pm hanno aperto una inchiesta per capire le cause del decesso del ragazzo in attesa di rimpatrio. Ieri pomeriggio, quando si è diffusa la notizia del decesso del ragazzo, alcuni ospiti del centro hanno inscenato una protesta. Dati alle fiamme alcuni materassi. La polizia e i militari dell'esercito in servizio di vigilanza al centro sono intervenuti per riportare la calma nella struttura.