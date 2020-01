Lombardia: domani in consiglio mozione Lega pro-Israele e contro antisemitismo

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Domani al consiglio regionale della Lombardia sarà discussa e votata una mozione della Lega 'pro-Israele' e contro l'antisemitismo. "Troppo spesso a Milano la comunità ebraica e lo Stato di Israele sono stati insultati e offesi da frange estreme, da centri sociali e antagonisti: con questa mozione diciamo basta a tutto questo e chi voterà contro dimostrerà con i fatti di stare con gli antisemiti", afferma il deputato leghista Paolo Grimoldi a proposito della mozione di domani.

"Sono onorato, e soddisfatto, dal fatto che domani - spiega - proprio dalla Lega in Regione Lombardia parta la migliore risposta all'appello di Gilad Erdan, ministro israeliano della Sicurezza Pubblica, che, nel corso della presentazione del report sulla crescita mondiale dell'antisemitismo, ha richiesto ai leader occidentali di condividere una definizione di antisemitismo che ne copra tutte le forme, come il boicottaggio e la delegittimazione di Israele, in modo da proteggere le Comunità Ebraiche e gli ebrei europei".