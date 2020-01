L.elettorale: Gelmini, 'Franceschini vuole ingovernabilità'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Il ministro Dario Franceschini sponsorizza il proporzionale e fa il tifo per l’ingovernabilità, con l’aggravante di sostenere che questo sistema di voto faciliti il bipolarismo. Un modo come un altro per galleggiare, garantire al Partito democratico una fetta permanente di potere e governare ‘a prescindere’". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Per Forza Italia -aggiunge- serve, invece, una legge elettorale trasparente che consenta ai cittadini di scegliere le alleanze e i progetti di governo, coniugando rappresentanza e governabilità. Cosa che il progetto Pd-5Stelle di restaurazione elettorale del ‘brescianellum’ chiaramente non fa. Gli accordicchi da prima Repubblica hanno fatto il loro tempo: per rifare il ministro Franceschini dovrebbe rassegnarsi all’idea di provare a vincere le elezioni”.