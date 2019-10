Comuni: parte da Palermo 'Milleperiferie', 2mld per oltre duemila interventi (3)

(AdnKronos) - "Quella che si presenta oggi è una proposta da sindaci - afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci - sono i sindaci infatti il naturale avamposto delle istituzioni, a segnalare da tempo che le opportunità di sviluppo del nostro Paese, in una dimensione europea, sono indissolubilmente legati ai servizi che erogano le città. Una visione, quella dei sindaci, che deve tenere insieme la ricostruzione tanto delle macerie fisiche quanto delle macerie sociali delle nostre città. Macerie determinate anche da scelte urbanistiche, per fortuna superate, come la nascita di quartieri dormitorio: le periferie, appunto. Abbiamo bisogno di un’attività di rammendo del tessuto connettivo urbano, cominciata, grazie al finanziamento di 'bando periferie', da quei luoghi in cui la fiducia nelle istituzioni è più fragile. Un esperimento riuscito che ha visto protagonisti i sindaci. Vogliamo replicarlo e renderlo stabile".

"Le periferie sono corollario necessario di ogni città - ha aggiunto il sindaco di Palermo e presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando, promotore della rete Milleperiferie - Periferie geografiche, periferie esistenziali, a volte entrambe. La sfida di Milleperiferie è trasformare le periferie in quartieri. Con un grande progetto di vivibilità legata alla programmazione nel medio e lungo periodo di un’azione di rigenerazione urbana e di collegamento fra le città e le campagne, fra le città e le zone di cinta, fra le città e il mondo, contribuendo così a superare la logica della separatezza. Milleperiferie - conclude - è altresì una proposta di piattaforma comune per rafforzare al livello nazionale gli interventi già avviati e per fare assumere come strategico il superamento delle periferie nell'agenda europea 21/27".