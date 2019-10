Mediaset: società, Vivendi non fermerà progetto espansione europea

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - "Vivendi non fermerà il progetto di espansione europea di Mediaset". E' quanto si afferma da Mediaset in una nota dopo che il Tribunale di Madrid ha sospeso la delibera di fusione per incorporazione di Mediaset Espana in Mediaset. "Ancora una volta la campagna mediatica e giudiziaria di Vivendi ha l’obiettivo di danneggiare gravemente tutti gli azionisti di Mediaset e ancora di più quelli di Mediaset Espana che avevano approvato in larga maggioranza il progetto in entrambi i Paesi. Progetto che già prevede un effetto incrementale sul valore del gruppo pari a circa 800 milioni di euro, un dividendo post-fusione di 100 milioni di euro oltre a un buy-back per un importo fino a 280 milioni di euro".

Per Mediaset "l’atteggiamento autolesionista di Vivendi conferma quindi due dati di fatto incontrovertibili. Il primo è l’assoluta strumentalità delle scelte anti-Mediaset di Vivendi al solo scopo di deprimere il valore di Borsa dei titoli Mediaset per poi provare ad approfittarne. Un comportamento platealmente strumentale che ribadisce l’intenzione di indebolire Mediaset solo per i propri interessi come già avvenne nel 2016, quando iniziò la scalata ostile su cui tuttora indaga la Procura della Repubblica di Milano".

Il secondo, si continua dal gruppo di Cologno Monzese, "è l’influenza notevole che il gruppo francese continua a esercitare su Mediaset in violazione, in quanto primo azionista di Tim-Telecom con il 23,9%, delle leggi italiane e delle delibere in materia dell’Agcom".