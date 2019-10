Pd: Renzi, 'Non parlerò mai male di Zingaretti, mi piacerebbe fosse sentimento ricambiato'

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "A tutti a quelli che restano per ora o per sempre nel Pd io mando un abbraccio affettuosissimo, da parte mia non sentirete mai mezza parola contro Dario (Franceschini ndr) o contro Nicola (Zingaretti ndr), mi piacerebbe che questo sentimento fosse ricambiato. Temo che non sarà così, almeno a leggere i giornali". Così Matteo Renzi parlando ai giovani della scuola di formazione 'Futura' in corso a Terrasini (Palermo), L'ex premier è collegato via Skype.