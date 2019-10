Rifiuti: Dia Catania in sedi Dusty, società 'normale accesso amministrativo'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Solo un "accesso amministrativo" disposto dalla prefettura di Catania. Così la Dusty commenta l'accesso ispettivo effettuato questa mattina dalla Dia nelle sedi legali e operative della società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nel capoluogo etneo e in altri centri dell'hinterland. "I documenti sono stati forniti in tempo reale e con la massima collaborazione - sottolinea l’amministratore unico della Dusty Rossella Pezzino de Geronimo- Siamo lieti che le istituzioni sottopongano le imprese del settore dei rifiuti ai giusti controlli per reprimere eventuali infiltrazioni mafiose".