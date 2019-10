Sud: Provenzano, 'valorizzare bellezza città, accelerare su investimenti pubblici'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo guardare ai luoghi con le nostre politiche pubbliche che spesso sono state troppo cieche. Spesso le città sono state emarginate dalle politiche di coesione. Invece le politiche di coesione devono stare attente alle città, svolgere un supporto reale e un accompagnamento di cui hanno bisogno i comuni che rappresentano il luogo della convivenza civile". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano intervenendo al Festival delle Città 2019 a Roma.

Per Provenzano "non dobbiamo discutere degli investimenti pubblici in astratto come lo abbiamo fatto per troppo tempo e che hanno fatto si che la capacità di spendere dei comuni e degli enti locali sono crollati. Dobbiamo trovare un meccanismo per accelerare il più possibile gli investimenti pubblici. A questo servono le politiche di coesione. Bisogna passare dalla sceneggiatura al film", osserva il ministro.

Una delle precondizioni, spiega ancora Provenzano, "è il rafforzamento amministrativo: non abbiamo fatto finora i conti fino in fondo su che cosa ha significato il blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Non solo abbiamo assistito negli anni passati ad un denigrarsi della sfera pubblica che ha impoverito le amministrazioni". Invece, sostiene il ministro, bisognerebbe tornare a puntare sulle risorse umane, "stimolare nuove vocazioni. Serve che una nuova generazioni entri nella pubblica amministrazione".