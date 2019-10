Migranti: Bruxelles ricorda naufragio Lampedusa (2)

(AdnKronos) - "Ho ritenuto importante che il primo evento da me organizzato al parlamento europeo -ha detto Bartolo- avesse come scopo quello di ricordare questa tragedia e le persone che in essa hanno perso la vita, nonché di discutere l'attuale situazione umanitaria nel Mediterraneo e le sue possibili soluzioni". Nel corso del pomeriggio è stata anche inaugurata la mostra fotografica 'Mediterraneo', a cura di Nuccia Cammara, un racconto per immagini di quanto accaduto a Lampedusa il giorno del naufragio. L'esposizione resterà allestita fino a venerdì 4 ottobre.