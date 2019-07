M5S: Casaleggio a Montecitorio**

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, Davide Casaleggio è a Roma, arrivato da pochi minuti a Montecitorio per fare il punto con i suoi su Italia 5 Stelle, la kermesse grillina in programma il 12 e il 13 ottobre prossimi a Napoli. Casaleggio vedrà sia deputati che senatori per parlare dell'evento, bocche cucite su possibili incontri con Luigi Di Maio. Ai parlamentari 5 Stelle nei giorni scorsi è arrivata una mail con la richiesta di un contributo per Italia 5 Stelle di 1.500 euro, richiesta che ha fatto storcere il naso a più di un eletto.