Si barrica in casa e scoppia il far west. Incendio e sparatoria a Montesacro

E' accaduto tutto nella tarda serata di domenica. Quando un uomo di 60 anni, barricato in casa, ha poi cercato di accoltellare un poliziotto che era intervenuto in via Val Savio 8, a Montesacro.

E non è finita qui. Un altro agente è stato costretto a intervenire. Ha sparato e ferito alla spalla il sessantenne.