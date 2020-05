Si sono mobilitati e sono pronti a dare battaglia in tutte le sedi se l'amministrazione comunale guidata da Virginia Raggi renderà operativa la volontà di non consentire ai laboratori artigianali della Capitale di restare aperti anche la domenica pomeriggio. Si tratta del momento in cui i negozi attirano la maggior parte dei clienti e i commercianti daranno battaglia per far valere i propri diritti. La sindaca, infatti, ha annunciato che dal 18 maggio al 21 giugno i laboratori artigianali dovranno abbassare le serrande alle 15.

In queste foto alcuni commercianti aderenti alla Fiepet Confesercenti mostrano la copia de Il Tempo in cui si dà voce alla loro protesta e alle loro richieste.