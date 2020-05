Via i banchi, solo sedie distanziate: così saranno le messe dal 18 maggio

Le chiese si preparano alla ripresa della messa con i fedeli dal 18 maggio. Ma devono rispettare le rigide regole previste dal protocollo del Viminale per evitare i contagi da coronavirus. E allora via i banchi, solo sedie distanziate. Questa la soluzione che molte chiese stanno mettendo in atto per distanziare i fedeli. Prima tra tutte a Roma la chiesa di Santa Maria in Trastevere.