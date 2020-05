Banchine del Tevere come il Bronx. Le foto dell'omicidio

Banchine del Tevere come un Bronx, ecco le foto dell'ultimo omicidio, negli scatti di Nicola Dalla Mura: la vittima è un romeno di 38 anni, ucciso, sembrerebbe a mani nude, e le ferite sulle mani e sul viso, che in un primo momento erano sembrate da arma da taglio, sarebbero invece morsi del cane dell'aggressore. L'uomo fermato dagli agenti della Polizia del Reparto Volanti sarebbe il clochard romano di 45 anni, assolto per la morte del diciannovenne americano annegato nel Tevere. Per ora il senza tetto sarebbe soltanto un sospettato. Nei pressi dello stesso luogo del ritrovamento del cadavere, nel maggio dello scorso anno, un romeno ha ucciso la campionessa di atletica tunisina Imen Chatbouri.