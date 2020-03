Roma città "quasi" deserta ai tempi del coronavirus. Non tutti infatti rispettano le regole anti-contagio per evitare il diffondersi del Covid-19 imposte dal governo. Le foto scattate nel centro della Capitale a piazza Venezia dimostrano come gli immigrati, in barba al decreto del premier Conte che ha "recluso" in casa tutti i cittadini per ragioni di salute, si assembrano nelle aree verdi e non rispettano le fondamentali distanze di sicurezza. Sui social spunta anche un video girato da un utente: ma i controlli?