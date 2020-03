Fedeli e turisti sorpresi: le chiese francesi chiudono per virus

Il Coronavirus fa chiudere a Roma la chiesa di San Luigi dei Francesi. L’edificio, a due passi dal Senato, che ospita anche opere del Caravaggio, serra i battenti su richiesta dell’Ambasciata di Francia, dopo il caso di un prete residente in Italia, risultato positivo al Covid-19. Chiusa anche Sant’Ivo dei Bretoni, altra chiesa molto frequentata dai francesi che vivono o visitano Roma. Il prelato risultato positivo, un 43enne di base a Roma, è rientrato in Francia in auto nei giorni scorsi, ed è attualmente ricoverato all’ospedale parigino ’Bichat’.

I media d’Oltralpe rassicurano sulle condizioni del malato, ma la chiusura dei due luoghi di culto, in pieno centro, preoccupa la capitale.