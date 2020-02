Elettra Lamborghini, schizza fuori così: l'incidente sul palco

Per cinque serate ha lasciato a bocca aperta tutti, anche per il coraggio di certi outfit. L'ultimo scandalo Elettra Lamborghini l'ha dato la sera del gran finale di Sanremo 2020. Dopo il twerking sul palco dell'Ariston è andato in scena l'incidente sexy: dalla strettissima tutina è uscito fuori un seno. Amadeus ha cercato di scherzare parafrasando il titolo della sua canzone, Musica (e il resto scompare). "Dovrebbe scomparire", ha commentato il conduttore riferendosi alle forme in mostra. E lei ha sorriso utilizzando il bouquet di fiori per coprirsi.