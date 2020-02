Se la sono cavata bene tutte le co-conduttrici del festival di Sanremo (le ex vallette). Ma sul look qualcuna delle donne che hanno affiancato Amadeus è scivolata. In attesa di Mara Venier prevista solo nel gran finale, il Festival 2020 ha presentato donne belle, brave a presentare, spigliate, talvolta sexy e insieme a loro due abat-jour. Hanno vestito infatti da paralume la pur spigliatissima Antonella Clerici (che è riuscita a dare un ritmo perfino a lumacone-Amadeus) e la povera canarina Diletta Leotta, che però si è rifatta con altri abiti di scena. Fra le più eleganti invece Rula Jebreal che oltre ad avere splendidi abiti ha mostrato di saperli portare e Francesca Sofio Novello, che poteva in ogni cxaso fare passi avanti e indietro a piacimento...