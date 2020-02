Quello di Rosario con Tiziano Ferro, ma anche quello subito da Ghali comodamente in poltrona in prima fila. #Sanremo2020 ha sdoganato il bacio omosex, e al centro di tutto c'è semopre stato Fiorello. Difficile capire se l'idea è stata dello showman nel celebre incontro bocca a bocca con il cantante a suggello di una lite scoppiata furiosamente via web il giorno prima. Di sicuro Fiorello non si aspettava il bacio bocca a bocca che gli ha dato Ghali sedendosi di fianco a lui in prima fila dopo l'esibizione sul palco, sia pure con una maschera a protezione. C'è stato però anche un accenno di bacio saffico fra Miss Keta ed Elettra Lamborghini al termine della cover cantata insieme. E pure un bacio etero, in questo caso inatteso, fra Gianna Nannini e Coez. E se poi si rivedono gli scatti dello "sputo" di acqua di Fiorello al povero Amadeus, non c'è dubbio: questo festival di Sanremo è il più sboccato di sempre...