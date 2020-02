Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini, Giordana Angi e Junior Cally. I promossi e bocciati di Sanremo

Il ritmo reggaeton ne fa un tormentone telefonato. Elettra è giovanissima ma ha già capito dove e come colpire il suo pubblico. E meno male che c’era il twerking perché la voce non è proprio pervenuta.

Elettra Lamborghini - “Musica (E il resto scompare)” 6.5 Il ritmo reggaeton ne fa un tormentone telefonato. Elettra è giovanissima ma ha già capito dove e come colpire il suo pubblico. E meno male che c’era il twerking perché la voce non è proprio pervenuta.