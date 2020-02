Lo struggente addio di LeBron a Bryant: "Ho il cuore a pezzi"

E' stata una serata toccante a Los Angeles, dove in occasione della partita di Nba e i Lakers e Portland i giocatori e il pubblico hanno tributato l'ultimo, calorosissimo omaggio a Kobe Bryant, scomparso in un incidente a bordo del suo elicottero lo scorso 26 gennaio.

Era la prima volta che i gialloviola scendevano in campo dopo la tragedia. Per l’occasione, la società di casa ha distribuito le maglie con i numeri dell’ex stella Nba, l’8 e il 24, ai 20mila spettatori. A bordocampo sono stati lasciati vuoti i due seggiolini in cui Bryant e la figlia Gianna si sono seduti l’ultima volta: a ricordarli anche due canotte e un mazzo di rose.

Il tributo si è aperto sulle struggenti note di "Amazing Grace", cantata da Usher. Sugli schermi è stato trasmesso un video con i momenti salienti della carriera di "Black Mamba", narrati dalla sua stessa voce.

Particolarmente toccante il discorso di LeBron James, che ha preso la parola al centro del campo. Il "Prescelto" ha recitato i nomi delle vittime e ricordato il grande amico e collega: «Stanotte è una celebrazione. Stiamo soffrendo e abbiamo il cuore a pezzi, ma in momenti del genere l’unica cosa da fare è appoggiarsi alla spalla della propria famiglia. Tutti quelli che sono qui fanno parte di una vera famiglia, e so che Kobe, Gianna, Vanessa e tutta la famiglia Bryant vuole ringraziarvi dal profondo del loro cuore». «Kobe è un fratello per me», ha aggiunto. «Voglio portare avanti la sua eredità, questo è quello che avrebbe voluto. Non lo dimenticheremo mai. Continua a vivere, fratello».

I giocatori dei Lakers hanno indossato una maglia numero 24 durante il riscaldamento e nella divisa con cui hanno affrontato Portland era riportato il logo "KB". Carmelo Anthony, ancora scosso dalla scomparsa di Kobe, non ha voluto prendere parte alla partita.