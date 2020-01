Luigi Di Maio molla: i pianti dei campani, i sorrisi di Virginia Saba

L'emozione di Luigi Di Maio, i sorrisi di distensione della compagna di Virginia Saba, le lacrime della compagine campana, a partire da Valeria Ciarambino, e di numerosi altri grillini come Enrico Carelli. Istantanee dalla fine di un'era, quelle raccolte in questa gallery e scattate al Tempio di Adriano dove Di Maio ha rassegnato le dimissioni come capo politico del Movimento 5 Stelle, ruolo che va ad interim a Vito Crimi.