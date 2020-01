Elisa De Panicis, ecco le foto dell'influencer che fa impazzire il GfVip4

Elisa De Panicis, influencer da un milione di follower su Instagram, è una dei 23 concorrenti del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini il mercoledì e il venerdì su Canale 5. La giovane è entrata nella casa di Cinecittà venerdì scorso dando scandalo con un outfit che non lasciava nulla all’immaginazione: era letteralmente in mutande (di jeans).

In queste ore è finita al centro di una polemica per le orribili frasi che Salvo Veneziano ha usato su di lei fantasticando di un rapporto sessuale estremamente violento e volgare (“è da scannare, da succhiare tutta e lasciare solo la pelle sul letto”), frasi per le quali ci si attende la squalifica.

Elisa ha 27 anni ed è nata a Milano, è stata una corteggiatrice di “UominieDonne” sia in Italia (era scesa per Alessio Lo Passo) sia in Spagna dove ha conosciuto Ivan Gonzalez, ex tronista e adesso nella casa del Grande Fratello Vip 4. E’ balzata agli onori della cronaca per un flirt con Cristiano Ronaldo prima che la star del calcio mondiale si fidanzasse con Georgina.