Ana Bettz si prende la standing ovation per la serata di Natale con i vip

Al Cavalieri Hilton di Roma frizzante serata di auguri organizzata dalla Made Petrol Italia. Davanti a una nutrita platea di imprenditori, politici e istituzioni si è esibita la bella e sexy Ana Bettz - artista italiana di origine americana (Boston), alle spalle molti successi internazionali scalando le classifiche nella musica dance e pop e nel futuro prossimo una grande notizia: in programma il nuovo disco con Craig David artista internazionale di grande rilievo reduce da un successo mondiale con Sting. Il brano sarà anche la colonna sonora dello spot per la Made Petrol Italia girato insieme a Gabriel Garko nel quale Gabriel interpreterà il ruolo di 007 e la bellissima Ana Bettz il ruolo di bond girl.

Ana Bettz ha entusiasmato il pubblico cantando il brano “Listen”. La sua grande interpretazione ha indotto i presenti ad una standing ovation. Affettuosamente gli attori Riccardo Scamarcio - italiano di grande talento e fama internazionale, candidato più volte per i David di Donatello per migliore attore protagonista e non protagonista e come miglior produttore, ha lavorato con il premio Oscar Woody Allen - e Francesco Testi, bello e affascinante protagonista di moltissime serie Tv tra cui “Furore” e “L’onore e il rispetto” e Roberto Rocco - il fotografo delle star- e molti altri vip, hanno intrattenuto gli ospiti che ballavano sulle note di Umberto Smaila. Ha partecipato anche il noto cantante Edoardo Vianello regalando al pubblico un suo successo. A concludere la serata una tombola natalizia con prestigiosi premi e numeri estratti simpaticamente da Francesco Testi. Prossimo appuntamento a Cannes con un super evento speciale in occasione del Festival del Cinema.