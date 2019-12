Militare si spara nei bagni della metro. Suicidio choc a Roma

Era in servizio nella metro Flaminio per le "Strade sicure" la giovane militare trovata morta nei bagni della stazione. Trentenne e di origini campane, la volontaria dell'Esercito si sarebbe sparata un colpo alla testa con la sua pistola d'ordinanza intorno alle 8.50 di questa mattina. Era in forze al Genio di Piacenza. La stazione metro Flaminio della linea A è stata chiusa per i rilievi del caso.